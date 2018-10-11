Tekirdağ'da durdurulan otomobillerde uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan 2 ayrı otomobilde eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu uygulama noktası ile Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı otomobilde arama yaptı.
Otomobillerde 20 gram eroin ve 78 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili E.K, Ç.Ü, E.Y, Y.E.Ö, C.H, E.G, S.P. ve M.S. gözaltına alındı.
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