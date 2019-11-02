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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 10:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddiasıyla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar esrar, Hint keneviri, eroin, uyuşturucu hap, tabanca, tüfek ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 720 lira ele geçirildi.

Operasyonda H.B, A.U, Y.E, F.G, H.S, H.P. ve H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Tekirdağ uyuşturucu

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