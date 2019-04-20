Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonları

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 275 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Nisan ayının ilk 15 gününde Pakistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Cezayir ve Bangladeş uyruklu 275 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu arada göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

