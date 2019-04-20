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Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:17 | Son Güncelleme

Nisan ayının ilk 15 gününde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayan çalışan 275 göçmen yakalandı - Organizatör oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 275 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Nisan ayının ilk 15 gününde Pakistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Cezayir ve Bangladeş uyruklu 275 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu arada göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Tekirdağ

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