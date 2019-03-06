HABER

Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 3 Cezayirli düzensiz göçmen yakalandı, 1 şişme bot ile can yelekleri ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeyi planlayan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçe girişinde yaptığı denetim sırasında A.Y. yönetimindeki 34 TGG 05 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde 3 Cezayirli düzensiz göçmen yakalandı, 1 şişme bot ile can yelekleri ele geçirildi.

Sürücü A.Y. gözaltına alınırken, İstanbul'dan yola çıktıkları ve botla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçme planları olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Şuhut Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirdiŞuhut Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirdi
“Medeniyetin Şehirleri” konferansında Kudüs ele alındı“Medeniyetin Şehirleri” konferansında Kudüs ele alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 Düzensiz göçmen Cezayir uyruklu Malkara Meriç nehrinden yurt dışına çıkmak isteyen şişme bot

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğine yazdığı mektupla yürek burkan hamile doktor, 'iyilik meleği'ymiş

Feci kazada hayatını kaybeden o doktor 'iyilik meleği'ymiş!

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası

Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası!

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.