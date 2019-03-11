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Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince durdurulan 2 otomobilde 3'ü Pakistan 3'ü de Bangladeş uyruklu 6 düzensiz göçmen yakaladı - Organizatörlük yaptıkları tespit edilen 4 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yolla yurt dışına gitmeyi planlayan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi'ndeki uygulama noktasında kontrollerinin sürdüren Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 AJT 33 ve 34 HIM 73 plakalı otomobilleri durdurdu. Ekipler araçlar içerisinde yaptıkları aramada 3'ü Pakistan 3'ü Bangladeş uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen A.A, F.Y, E.T ve E.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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düzensiz göçmen Tekirdağ

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