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Tekirdağ'da düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara uygulama noktasında kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 34 BPC 509 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3'ü Pakistan, 5'i Bangladeş uyruklu 8 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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