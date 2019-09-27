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Tekirdağ’da eğitime deprem engeli: Okullar tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi.İstanbul’un Silivri İlçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla, Marmaraereğilisi Kaymakamlığınca ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi.
İstanbul’un Silivri İlçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla, Marmaraereğilisi Kaymakamlığınca ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.

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