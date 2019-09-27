Tekirdağ’da eğitime deprem engeli: Okullar tatil

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi.İstanbul’un Silivri İlçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla, Marmaraereğilisi Kaymakamlığınca ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi.
İstanbul’un Silivri İlçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla, Marmaraereğilisi Kaymakamlığınca ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.
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