Tekirdağ'da El Nusra üyesi yakalandı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'n Ergene ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Suriye'de El Nusra terör örgütü adına faaliyetlerinde bulunuduğu belirlenen K.A., yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye'de El Nusra terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan K.A.'nın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri K.A.'yı gözaltına aldı. K.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

