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Tekirdağ'da ele geçirilen Tevrat'la ilgili 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen Tevrat  ve 2 dua kitabı ele geçirilirken, yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da ele geçirilen Tevrat'la ilgili 1 kişi tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen Tevrat ve 2 dua kitabı ele geçirilirken, yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştığını belirledi. Bu kişilerle alıcı gibi davranarak bağlantı kuran polis, kitapları satın almak için pazarlık yaparak, buluşma noktası belirledi. Polisler buluşma noktasına giderken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tarihi eser niteliğindeki kitapları satmak isteyen 6 şüpheli, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde Tevrat ve 2 'tasvir' tabir edilen dua kitabı ve ayrıca ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C., tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da ele geçirilen Tevrat'la ilgili 1 kişi tutuklandıTekirdağ'da ele geçirilen Tevrat'la ilgili 1 kişi tutuklandıTekirdağ'da ele geçirilen Tevrat'la ilgili 1 kişi tutuklandıTekirdağ'da ele geçirilen Tevrat'la ilgili 1 kişi tutuklandı

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