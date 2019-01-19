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Tekirdağ'da elektrik trafolarından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Çorlu ve Ergene ilçelerindeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde, elektrik trafolarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu ve Ergene ilçelerinde yaşanan elektrik trafolarından hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobili Çorlu-İstanbul yolu Işıklar mevkinde durduran ekipler, araçta bulunan H.A, S.G, E.A. ve H.C'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada otomobilde yapılan aramada, elektrik arıza ekiplerinin giydiği kıyafetlerin benzerleri ile hırsızlıkta kullanılan demir kesme makası, levye, demir testere ve çok sayıda elektrik işlerinde kullanılan eldiven ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
4 şüpheli Çorlu hırsızlık

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