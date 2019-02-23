Tekirdağ'da fabrika yangını

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede fabrikanın tamamını sardığını gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikası kullanılamaz hale geldi.

