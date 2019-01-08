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Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3) 

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi.

Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3) 

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) olduğu belirlendi.
Kazada ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
TAZİYEYE GELMİŞLER
Otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın, kanser tedavisinden yaşamını yitiren eşi Zehra Aslan için taziyeye gelen yakınlarını, Tekirdağ'a götürmek için bugün saat 07.00 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıktığı belirtildi.
Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'ne geldiklerinde otomobilin ilk belirlemelere göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu saptandı.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3) Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3) Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3) Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3)

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