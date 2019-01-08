Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (4) 

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişi yarın Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçelerinde toprağa verilecek.

Kazada ölenlerin Erkan Aslan, çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan, kayınpederi Mustafa Öner, kayınvalidesi Ayşe Öner, kız kardeşi Pınar Aldemir, Aldemir'in çocukları Seyit Abdullah Aldemir ve Emir Umeyr Aldemir olduğu belirtildi.

Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan ile Uzunköprü merkezde, Mustafa Öner eşi Ayşe Öner ile Uzunköprü'nün Kiremitçisalih köyünde, Pınar Aldemir ise çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yarın toprağa verilecek.

