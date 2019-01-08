Tekirdağ'da facia; Dereye uçan otomobilde 4'ü çocuk 8 kişi öldü (2) Yeniden

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobildeki 4'ü çocuk, 2'si kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerden Erkan Aslan'ın (42) kanser hastası eşi Zehra Aslan'ın da pazar günü yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Tekirdağ- Hayrabolu karayolu üzerindeki kırsal Ortaca Mahallesi'nde, dereye uçan otomobili fark eden çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ortaca Köprüsü'nden, buzlanan yoldan çıkıp dereye uçan 22 UF 474 plakalı otomobili vinç yardımı ile sudan çıkardı.

Otomobilde yapılan kontrolde, Erkan Aslan ile birlikte 4'ü çocuk, 2'si kadın, toplam 8 kişinin cesediyle karşılaştı. Kazada yaşamını yitiren bebeğin cesedinin, koltuğun altına sıkıştığı görüldü.

EŞİNİ PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERMİŞ

Erkan Aslan'ın Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Büyükşehsuvar Mahallesi'nde minibüs şoförlüğü yaptığı belirlendi. Aslan'ın kanser tedavisi gören eşi Zehra Aslan'ın hayatını kaybettiği, pazar günü de Uzunköprü ilçesinde toprağa verildiği bildirildi.

Erkan Aslan'ın Uzunköprü'de yaşayan yakınlarının da acı haberi aldıktan sonra olay yerine gittikleri ifade edildi.

Kazada ölen 8 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.