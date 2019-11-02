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Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 02:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı. Ağır yaralanan genç kızın, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Gölcük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesindeki bir fırında ekmek ustalığı yapan Cengiz Ertan (50) yönetimindeki 16 NKG 73 plakalı hafif ticari araç, Şarköy istikametine seyrederken aynı yönde ilerleyen Doğan Urcan’ın kullandığı 59 HK 040 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazazedelerin yardımına koşan Gölcük sakinleri, ekiplere haber verdi. Kazada sürücü Cengiz Ertan ve araçta bulunan kızı Neşe Ertan yaralandı. Araçta sıkışan Neşe Ertan’ı itfaiye ekipleri kurtardı.
Sürücü Ertan Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kızı Neşe Ertan ise Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Neşe Ertan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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