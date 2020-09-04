HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Hurdaya dönen araçta 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri İnecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi alınamayan hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası olay yerine ulaşan itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle hurdaya dönen araçtan 4 yaralı çıkarıldı.
Süleymanpaşa ve Malkara ilçesinden gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Bursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılarBursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılar
Hangi okullarda virüs tespit edildi? Hangi okullarda virüs tespit edildi?
1/
En Çok Okunan Haberler
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Diğer Haberler
65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi? Mersin Valiliği'nden açıklama geldi
Mersin'de 65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi?
Marmaris'te turistlere büyük şok!
Marmaris'te turistlere büyük şok!
Giresun'da sel felaketi! Şehit jandarmanın cenazesi bulundu
Sel felaketinden bir acı haber daha
Dikkat çeken tespit! 'Ankaralı virüsü tatilde aldı'
Ankara'da vaka sayıları neden arttı? Çarpıcı tespit!
Bursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılar
Bursa’da şafak vakti fuhuş baskını! Gözaltına alındılar
Bakan Koca: Diyarbakır'da durum kontrol altında alındı
Bakan Koca'dan Diyarbakır açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.