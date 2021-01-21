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Tekirdağ’da feci kaza: Sıkıştığı otomobilde yanarak can verdi

21.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında sürücü, sıkıştığı otomobilde yanarak can verdi.Edinilen bilgilere göre kaza, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi ile Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesini birbirine bağlayan yol üzerinde Yanıkağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi.Ürfet Gün (60) idaresindeki 60 TJ 682 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.B.

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında sürücü, sıkıştığı otomobilde yanarak can verdi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi ile Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesini birbirine bağlayan yol üzerinde Yanıkağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Ürfet Gün (60) idaresindeki 60 TJ 682 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.B. idaresindeki 34 JN 3402 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından alev alan otomobildeki 3 kişi kazayı gören vatandaşlar ve yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan sürücü Gün ise feci şekilde can verdi.
Kazada yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken ölen sürücünün cansız bedeni jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü O.B. ise kazaya ilişkin ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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