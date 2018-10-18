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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen E.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı gereğince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Tekirdağ

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