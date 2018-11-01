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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen S.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı çerçevesinde S.B'yi gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Tekirdağ

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