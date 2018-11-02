Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalama kararı çerçevesinde M.B'yi gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı
Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!
ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...
Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum