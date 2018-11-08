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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ihraç edilen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Ateş ile Antalya'daki soruşturma kapsamında aranan M.B.D yakalandı.

Örgütle irtibatlı olduğu ve Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Murat Ateş tutuklandı, M.B.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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