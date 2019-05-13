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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen E.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Tekirdağ

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