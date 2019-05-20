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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ operasyon Tekirdağ

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