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Tekirdağ'da FETÖ soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmalarında, örgüt adına himmet ve kurban bağışı toplayan, "sohbet toplantısı" adı altında örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü toplantılara katılan, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatıranların da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 16 şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Tekirdağ

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