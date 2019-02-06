Tekirdağ’da FETÖ’den 11 kişi yakalandı

Tekirdağ’da, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla S.B., İ.Y., E.Y., H.Y., S.G., H.K., Y.E., Y.K., H.K.S., İ.A. ve S.A. isimli 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının çıkarılmasıyla şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış
Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum