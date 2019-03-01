Tekirdağ’da FETÖ’den yargılanan 8 kişi serbest

Tekirdağ’da, FETÖ’nün TSK’daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 8 kişi etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları çerçevesinde polis ekiplerince gözaltına alınan örgütün sözde "sivil sorumlusu" ve 7 muvazzaf asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D. isimli 7 asker ve sözde sivil sorumlu Y.Y.’nin etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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