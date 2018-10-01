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Tekirdağ'da FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf asker ve ihraç edilen subay ile astsubayların da olduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ankara, Sakarya, Mardin, Kırıkkale, Balıkesir ve Erzincan'da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler art arda adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerin etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

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