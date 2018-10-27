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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski kurmay albay ile FETÖ'ye ait kurumlarda görev yapan bir kadın tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan meslekten ihraç edilen eski kurmay albay ile FETÖ'ye ait kurumlarda görev yapan bir kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla görevden ihraç edilen eski Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Mehmet Ergül ile daha önce FETÖ'ye ait kurumlarda görev yapan Ezgi Koçoğlu, gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Tekirdağ

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