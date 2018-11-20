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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Operasyonda, Tekirdağ NKÜ'de öğrenim gören Türkmenistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, Türkmenistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ NKÜ) öğrencisi 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Üniversiteye giden ekipler, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen Türkmenistan uyruklu 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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