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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Tekirdağ

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