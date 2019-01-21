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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen A.B. ve H.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Tekirdağ

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