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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.E. ve Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Tekirdağ

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