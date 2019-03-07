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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:40 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında 2 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen E.Y. ve M.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Tekirdağ

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