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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

Örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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FETÖ operasyon Tekirdağ

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