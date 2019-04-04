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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen A.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Tekirdağ tutuklu

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