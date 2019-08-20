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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

Terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu şüphelilerden Y.B.Ü., G.K. ve N.K, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli M.L.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ operasyon Tekirdağ

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