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Tekirdağ'da FETÖ'ye 'finansal destek' sağlayan 16 kişiye gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt adına himmet ve kurban bağışı toplayan, sohbet toplantısı adı altında örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü toplantılara katılan, örgütün sözde lideri Fethullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Savcılığın kararı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 şüpheliyi yakalamak için il merkezi ve ilçelerde çalışma başlattı.

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