Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi (2)

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR OLDU

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Tekirdağ'dan Marmara Adası'na sefer yapan arabalı feribot seferleri de zaman zaman aksadı. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Fırtına, sahil kesiminde bulunan esnafları da olumsuz etkiledi. Birçok kafe, 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle sular altında kalan sandalye ve masalarını topladı.

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