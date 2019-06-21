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Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Emniyet ekipleri, alınan bir ihbar sonrasında harekete geçti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Emniyet ekipleri, alınan bir ihbar sonrasında harekete geçti. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri bahse konu olan adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda zorla fuhuşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu G.A., G.K. ile şüpheli konumundaki A.U. yakalanarak Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şahısların Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan şüpheli konumundaki A.U.’nun ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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