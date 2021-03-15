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Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 3 gözaltı

15.03.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuşa zorlandığı iddia edilen 8 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, 3 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde bazı şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuşa zorlandığı iddia edilen 8 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde bazı şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 7 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan operasyonda 3 şüpheli ve fuhuşa zorladıkları iddia edilen 8 yabancı kadın yakalandı. Yapılan aramalarda pompalı tüfek ve 6 bin 805 lira ele geçirildi. 8 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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