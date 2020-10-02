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Tekirdağ’da gece Covid-19 denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 00:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Covid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında emniyet ve zabıta ekipleri tarafından gece denetimi yapıldı.

Tekirdağ’da Covid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında emniyet ve zabıta ekipleri tarafından gece denetimi yapıldı. Polis ve zabıtayı karşısında gören esnaf ve vatandaşlar şaşırdı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamada, vatandaşlara ve iş yerlerine hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu. İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge kapsamına yeni tip korona virüse karşı tüm ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler, Muratlı’da da yapıldı. Emniyet ve zabıtadan oluşturulan denetim ekipleri, önceden belirlenen bölgelerde denetime çıktı. Uygulamalarda hem vatandaşlara, hem de yol güzergahındaki iş yerlerine uğrayarak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda ikazlar yapıldı. Emniyet ekipleri caddede gezen vatandaşlara anonslarla hijyen, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.
Tek tek mekanlar gezilerek, işletmecilerden tedbirli olmaları istendi.

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