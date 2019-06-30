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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirleneyen nedenle yangın çıktı.

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirleneyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına müdahalesi sürüyor. Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye, Ergene, Çorlu ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, tesisten zaman zaman patlama sesleri yükseldi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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