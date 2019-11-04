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Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 40 kişiden 39'u taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü: - "Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemekleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır" - "İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 40 kişiden 39'unun taburcu edildiği bildirildi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tekirdağ genelinde 40 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

Hayati tehlikesi olmayan hastalardan 39'unun taburcu edildiği, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemekleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ

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