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Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi mevkiindeki uygulama noktasında 34 AJT 33 ve 34 HIM 73 plakalı 2 otomobili durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Araçlar, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Yaylagöne Mahallesi mevkiinde güçlükle durduruldu. Otomobillerde yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörler A.A. (42), F.Y. (26), E.T. (30) ve E.D. (26) ise gözaltına aldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen A.A., F.Y., E.T. ve E.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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