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Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 15:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikten sonra Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen grubu takibe aldı.

Şüphelilerin Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerindeki ev ile iş adreslerine operasyon düzenleyen ekipler 13 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş, E.G, K.Ş, S.İ, Y.S, B.V, S.A, E.Ç, A.G, V.G, İ.K. ve A.D. tutuklandı bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Tekirdağ

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