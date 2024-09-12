Tekirdağ’da gördüğü şiddetle beyin kanaması geçiren bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Malkara ilçesinde şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye götürülen ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca ameliyat edildikten sonra yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren S.D. (2) adlı kız bebeğin, cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığını söyledi. Gürcün, “Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda” dedi.