HABER

Tekirdağ’da görülen kelebek hayrete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 20:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eşine az rastlanan mekik kelebeği görüldü.Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde yürüyen Botanik Uzmanı Mesut Akçay ve Zihni Tezcan, eşine az rastlanır bir kelebek türüne rastladı.

Tekirdağ’da görülen kelebek hayrete düşürdü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eşine az rastlanan mekik kelebeği görüldü.
Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde yürüyen Botanik Uzmanı Mesut Akçay ve Zihni Tezcan, eşine az rastlanır bir kelebek türüne rastladı. İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken ’komando kelebeği’ olarak da bilinen mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebek olarak biliniyor. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırdı.
Malkara’da ilk defa mekik kelebeğine rastladığını dile getiren Mesut Akçay, kelebeği daha sonra ağaç yapraklarının üzerine bıraktı.

Tekirdağ’da görülen kelebek hayrete düşürdü

Tekirdağ’da görülen kelebek hayrete düşürdü

Tekirdağ’da görülen kelebek hayrete düşürdü

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Yılanın kürekle öldürülmesine tepkiYılanın kürekle öldürülmesine tepki
Irak Savaşı’nda bacaklarını kaybeden ABD eski subayı yeniden Irak’taIrak Savaşı’nda bacaklarını kaybeden ABD eski subayı yeniden Irak’ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.