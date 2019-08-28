Tekirdağ'da gözaltına alınan astsubay FETÖ'den tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da görev yaptığı birlikte FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubay Ö.Ç., tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçlaması ile hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay O.Ç., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince görev yaptığı 95’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda gözaltına alındı. Savcılığın verdiği arama kararına istinaden O.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 3 adet akıllı cep telefonu ve bir adet görev silahı tabancaya el konuldu.

Astsubay O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mahkemede SEGBİS aracılığı ile verdiği ifade sonrası tutuklandı.

