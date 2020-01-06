HABER
  4. Tekirdağ’da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü

Tekirdağ’da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da gece yarısı gürültü yaptıkları iddiasıyla iki kişi ile mahalle sakinleri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’da gürültü nedeniyle bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da gece yarısı gürültü yaptıkları iddiasıyla iki kişi ile mahalle sakinleri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Yapılan İddialara göre sokakta yüksek sesle konuşup bir evin kapısına da tekme attıkları öne sürülen M.C.A. ve beraberindeki E.K.’ye mahalle sakinlerinden L.K. ve yeğeni L.Ş. isimli şahıslar gürültü yapmamaları konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Daha sonra şahıslar arasında tartışma çıktı. L.K. ve L.Ş. isimli şahıslar gürültü yaptıkları iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında evde bulunan C.K. isimli şahıs da yeğenlerinin kavga ettiğini görünce ekmek bıçağı ile dışarıya fırladı.
Kavga arasında dalan C.K. elindeki bıçakla M.C.A.’yı göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan M.C.A. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralanan M.C.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı devlet hastanesine götürdü. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri de olaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kavgaya karışan taraflar ve şahsı bıçakladığı ileri sürülen C.K. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen C.K. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
Şanlıurfa’da kaçak sigaraya 6 gözaltıŞanlıurfa’da kaçak sigaraya 6 gözaltı
Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara kar yağışı etkili oluyor! Ulaşım aksadı, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ankara kara teslim!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davayla ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili flaş karar!

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli neden intihar etti? Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Savunma Sanayii Başkanı Demir: TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

'TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz'

Antalya’da fırtınayla birlikte görsel şölen ortaya çıktı, görenler telefona sarıldı

Gören telefona sarıldı! Şu anda Antalya...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.