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Tekirdağ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yüksekten şarampole uçtu.

Tekirdağ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yüksekten şarampole uçtu. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Çanakkale istikametine seyreden Mümin Ahçı (69) yönetimindeki 41 U 5746 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Kazada yaralanan sürücü Mümin Ahçı ve araçta bulunan eşi Hayriye Ahçı (68), olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hayriye Ahçı, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tekirdağ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 2 yaralı

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